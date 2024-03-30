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«Наполи» — «Аталанта»: Миранчук добавил к забитому мячу голевую передачу

«Наполи» — «Аталанта»: Миранчук добавил к забитому мячу голевую передачу
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В эти минуты идёт матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Наполи» и «Аталанта». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступает Лука Пайретто из Турина. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Наполи
Неаполь
2-й тайм
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Миранчук – 26'     0:2 Скамакка – 45'    

На 26-й минуте прошла фланговая подача в штрафную, далее последовали две скидки головой, позволившие Алексею Миранчуку из вратарской переправить мяч в сетку ворот. На 45-й минуте гости удвоили своё превосходство. С передачи всё того же Миранчука отличился Джанлука Скамакка.

После 29 матчей в чемпионате Италии «Наполи» набрал 45 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после 28 игр в Серии А «Аталанта» заработала 47 очков и расположилась на шестой строчке.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Аталанта» и «Наполи» встречались в 13-м туре. В том матче неаполитанский клуб одержал победу со счётом 2:1. В составе «Наполи» голами отметились Хвича Кварацхелия и Элиф Элмас. Гол «Аталанты» забил Адемола Лукман.

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