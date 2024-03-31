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Руководство «Спартака» посетило великое освящение Владимирского храма рядом со стадионом

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и генеральный директор красно-белых Олег Малышев посетили Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира. Его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Подчёркивается, что храм находится примерно в километре от домашнего стадионе «Спартака».

Напомним, накануне красно-белые в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью с «Уралом» (0:0).

После рестарта чемпионата России «Спартак» не забил ни одного гола и не победил ни в одном матче. Красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), «Уралом», а также уступил «Факелу» (0:2). Единственную победу красно-белые одержали в матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

После 21 матча в РПЛ «Спартак» заработал 32 очка и расположился на пятой строчке.

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