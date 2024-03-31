Тренер «Милана» Пиоли — о Леау: он на пороге того, чтобы стать великим игроком

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил прогресс нападающего итальянского клуба Рафаэла Леау.

«Мы обучали его, и он позволял обучать себя, он был готов учиться. Сейчас он на пороге того, чтобы стать великим игроком, которым, как мы всегда думали, он может стать. Я вижу, что он становится намного лучше не только в своём мастерстве, но и в отношении к тренировкам, и во время матча.

Конечно, «Милан» полагается на него, точно так же, как «ПСЖ» полагается на Килиана Мбаппе, а любая другая команда рассчитывает на качество своих индивидуальных талантов. Он может играть по-разному, у него есть сила и качество, у него есть всё, что ему нужно», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, сегодня, 31 марта, завершился матч 30-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Миланом», в котором гости одержали победу (2:1) благодаря голу и голевой передаче Леау.