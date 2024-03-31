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Агент Миранчука: Алексей обрёл спокойствие и получает удовольствие от игры в «Аталанте»

Агент Миранчука: Алексей обрёл спокойствие и получает удовольствие от игры в «Аталанте»
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Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника сборной России и итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал игру футболиста в последних матчах клуба.

«Мы все очень рады за Лёшу. Вроде всё устаканилось, он обрёл спокойствие и получает удовольствие от игры. Он делает, что говорит тренер. Алексей на хорошем счету. В команде у него отличные отношения», — передает слова Шпинёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Алексей Миранчук — лучший в «Аталанте» по системе «гол+пас» в 2024 году. В активе российского футболиста в 15 матчах за «Аталанту» в 2024 году 10 (3+7) очков по системе «гол+пас» во всех турнирах.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Его контракт с бергамасками рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

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