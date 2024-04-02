«Ювентус» — «Лацио»: хозяева открыли счёт на 50-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Кубка Италии между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио». Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

На 50-й минуте забил нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза с передачи защитника Андреа Камбьязо.

Напомним, последний раз команды встречались между собой 30 марта 2024 года в рамках матча 30-го тура Серии А, в котором римляне одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время матча забил защитник «Лацио» Адам Марушич с передачи полузащитника Маттео Гендузи.