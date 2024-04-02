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Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Ювентус» — «Лацио»: хозяева открыли счёт на 50-й минуте

«Ювентус» — «Лацио»: хозяева открыли счёт на 50-й минуте
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В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Кубка Италии между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио». Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Кьеза – 50'     2:0 Влахович – 64'    

На 50-й минуте забил нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза с передачи защитника Андреа Камбьязо.

Напомним, последний раз команды встречались между собой 30 марта 2024 года в рамках матча 30-го тура Серии А, в котором римляне одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время матча забил защитник «Лацио» Адам Марушич с передачи полузащитника Маттео Гендузи.

Полная трансляция матчей Кубка Италии доступна в Okko.
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