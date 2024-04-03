Сербская футболистка «Зенита» рассказала о курьёзном случае с Эраковичем в Стамбуле

Защитница ЖФК «Зенит» и женской сборной Сербии Александра Лазаревич ответила на вопрос, с кем из сербских футболистов она общается в РПЛ и Суперлиге, и рассказала о случае с игроком петербургского клуба Страхиней Эраковичем.

«С Тияной Матич из «Динамо» всегда на связи, общаемся с Невеной Дамьянович. Недавно летели одним рейсом со Страхиней Эраковичем с пересадкой в Стамбуле. Наш рейс из Белграда задержали, мы неслись по аэропорту, чтобы успеть пересесть на другой самолёт. Пока бежали и проходили контроли, обсуждали, кто как живёт, у кого как на сборах, как возвращаться после отпуска. У всех первый месяц обычно самый жёсткий, надо снова привыкать, что семья не рядом», – сказала Лазаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

В декабре 2023 года ЖФК «Зенит» продлил контракт с сербской футболисткой. В составе сине-бело-голубых Лазаревич дважды завоевала чемпионство России и стала победительницей Суперкубка в 2023 году.