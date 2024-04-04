Президент «Урала»: формат Кубка хороший, даёт клубам зарабатывать

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что ему нравится нынешний формат Фонбет Кубка России по футболу. По его словам, при нынешнем формате все клубы получили шанс зарабатывать деньги. При этом Иванов подчеркнул, что по поводу формата Кубка России также необходимо советоваться с болельщиками, которые смотрят футбол и ходят на матчи.

«Главное, что клубы и в Пути РПЛ, и в Пути регионов какие-то деньги зарабатывают. Если раньше ни копейки клубы не получали, то сейчас можно заработать. Всё это доход. Хороший формат. Если бы у нас было больше команд в Премьер-Лиге, можно было бы играть в формате двух матчей дома и на выезде или один матч. Но есть специалисты, которые имеют отношение к Кубку, надо с болельщиками советоваться, какой формат лучше. Но нам формат нравится», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, в рамках нового формата в Кубке России появились Путь РПЛ и Путь регионов. Вылетая из Пути РПЛ, клубы не покидают турнир, а лишь опускаются в нижнюю сетку — Путь регионов, где имеют второй шанс на борьбу за трофей.