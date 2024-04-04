Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Президент «Тоттенхэма» Леви сказал, что клуб вынужден искать инвесторов

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви сказал, что клуб вынужден искать инвесторов, поскольку ранее английская команда зафиксировала убыток по итогам предыдущего финансового года.

«Чтобы извлечь выгоду из нашего долгосрочного потенциала, продолжать инвестировать в состав и осуществлять будущие проекты, клубу требуется значительное увеличение капитала. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Наша цель ясна: быть дальновидными и устойчиво управлять клубом. Это предполагает строгий контроль над нашими расходами, увеличение коммерческих и спонсорских доходов и постоянное участие в европейских турнирах. Всё это является ключом к нашей способности завоёвывать трофеи.

С момента открытия стадиона в апреле 2019 года мы инвестировали более € 700 млн в основной состав наших мужской и женской команд», — приводит слова Леви The Guardian.