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Президент «Тоттенхэма» Леви сказал, что клуб вынужден искать инвесторов

Президент «Тоттенхэма» Леви сказал, что клуб вынужден искать инвесторов
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Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви сказал, что клуб вынужден искать инвесторов, поскольку ранее английская команда зафиксировала убыток по итогам предыдущего финансового года.

«Чтобы извлечь выгоду из нашего долгосрочного потенциала, продолжать инвестировать в состав и осуществлять будущие проекты, клубу требуется значительное увеличение капитала. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Наша цель ясна: быть дальновидными и устойчиво управлять клубом. Это предполагает строгий контроль над нашими расходами, увеличение коммерческих и спонсорских доходов и постоянное участие в европейских турнирах. Всё это является ключом к нашей способности завоёвывать трофеи.

С момента открытия стадиона в апреле 2019 года мы инвестировали более € 700 млн в основной состав наших мужской и женской команд», — приводит слова Леви The Guardian.

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