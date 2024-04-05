Зинченко заявил, что «Арсенал» готов бороться за титул АПЛ

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко заявил, что лондонский клуб готов бороться за победу в чемпионате Англии.

«Арсенал» готов бороться за титул. То, что в клубе хорошая конкуренция на каждой позиции, хорошо и для нас, и для команды. Всем нам нужно бороться и усердно работать, чтобы каждый раз заслужить возможность играть», — приводит слова Зинченко The Guardian.

В текущем сезоне левый защитник Александр Зинченко провёл за «Арсенал» 30 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Зинченко перебрался в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 35 млн. При этом его текущая рыночная стоимость составляет € 42 млн, что является пиковым показателем в его карьере.

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