6 апреля завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Ростов» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 2:2. Таким образом, «Сочи» сыграл вничью в пятом матче РПЛ подряд, при этом три последних матча заканчиваются с одинаковым счётом — 2:2.

Последние пять матчей «Сочи» в РПЛ:

«Сочи» — «Оренбург» (1:1);

«Балтика» — «Сочи» (0:0);

«Локомотив» — «Сочи» (2:2);

«Сочи» — ЦСКА (2:2);

«Ростов» — «Сочи» (2:2);

После 22 сыгранных матчей чемпионата России «Сочи» заработал 15 очков и располагается на последней, 16-й строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», который после аналогичного количества матчей набрал 43 очка.