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«Сочи» сыграл вничью в пятом матче РПЛ подряд

«Сочи» сыграл вничью в пятом матче РПЛ подряд
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6 апреля завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Ростов» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 2:2. Таким образом, «Сочи» сыграл вничью в пятом матче РПЛ подряд, при этом три последних матча заканчиваются с одинаковым счётом — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Голенков – 1'     1:1 Кравцов – 6'     1:2 Гуарирапа – 35'     2:2 Роналдо – 45+5'    

Последние пять матчей «Сочи» в РПЛ:

  • «Сочи» — «Оренбург» (1:1);
  • «Балтика» — «Сочи» (0:0);
  • «Локомотив» — «Сочи» (2:2);
  • «Сочи» — ЦСКА (2:2);
  • «Ростов» — «Сочи» (2:2);

После 22 сыгранных матчей чемпионата России «Сочи» заработал 15 очков и располагается на последней, 16-й строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», который после аналогичного количества матчей набрал 43 очка.

Турнирная таблица РПЛ
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