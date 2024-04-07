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«Не очень приятная жеребьёвка». Карпин — о матче с «Уралом» в Кубке России

«Не очень приятная жеребьёвка». Карпин — о матче с «Уралом» в Кубке России
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результатах жеребьёвки первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Напомним, соперником ростовчан стал «Урал».

«Честно говоря, предпочтений каких-то не было с точки зрения команды. Предпочтения, понятно, хотелось бы, естественно, нам с нашей логистикой… Ещё один выезд, ещё в Екатеринбург, но, мягко говоря, для нас не очень приятно, так скажем. Потом ещё возвращаться после Екатеринбурга, возвращаться в Ростов, игра в чемпионате, и опять лететь в Екатеринбург. С этой точки зрения, понятно, что не очень приятная жеребьёвка для нас», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Матч «Урал» — «Ростов» пройдёт 17 апреля а Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Победитель пары выйдет в следующий этап Пути регионов, где сыграет с проигравшей командой в одной из пар Пути РПЛ.

Fonbet Кубок России . Lower Bracket Semi Finals R1
16 апреля 2024, вторник. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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