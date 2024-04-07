Гризманн
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Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», которая сотоится 10 апреля в Мадриде.
«Я ожидаю очень приятной атмосферы на «Метрополитано». Мы играем дома и в этом наш плюс. Я с нетерпением жду матча и ожидаю итгры подобной матчу с «Интером» или с «Реалом» в Кубке Испании.
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- 7 апреля 2024
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