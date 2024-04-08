Радимов: Акинфеев играет ногами лучше, чем многие полевые футболисты в РПЛ

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался об игре ногами вратаря ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева после того, как голкипер начал голевую атаку в матче 23-го тура РПЛ с «Факелом» (4:1). По мнению Радимова, это не случайный пас, а прицельная передача в исполнении Акинфеева. Также эксперт отметил, что вратарь армейцев играет ногами лучше, чем многие полевые футболисты в чемпионате России.

«Это не случайный пас. Акинфеев послал мяч не парашютом, а выполнил плассер. Этой передачей Акинфеев отрезал шестерых игроков соперника. Вообще можно сказать, что Акинфеев играет ногами лучше, чем многие футболисты в нашем чемпионате», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ПФК ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 36 очков.