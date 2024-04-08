Николай Заболотный: не соглашусь, что российские вратари плохо играют ногами

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный не согласился с тем, что российские вратари плохо играют ногами.

– Ощущение, что у российский вратарей проблемы с игрой ногами. Примеры недавних действий Адамова, Лещука.

– Не соглашусь. Периодические ошибки не говорят, что вратари не умеют этого делать. Скорее всё от большого желания, а ошибки случаются у всех. Селихов, Максименко круто играют ногами, Сафонов прибавил в этом компоненте. Да и остальные тоже. У нас ведь не так давно перешли на эту практику. Думаю, вскоре к этому привыкнут и станет лучше.

– Вы тоже круто играете ногами. Сейчас это редкость.

– Мне себя тяжело оценивать. Думаю, у меня хорошо развита средняя передача. Но всё это зависит от требований тренера. Тот же «Ростов» стал играть через пасующего вратаря, и посмотрите, как здорово в этом компоненте прибавил Песьяков. Когда работаешь над этим каждый день, прогресс, естественно, будет.

Сейчас мы тоже пришли к этому. В принципе все тренеры «Сочи» хотели, чтобы вратари играли ногами, но у Морено на этом особый акцент. У нас есть разные сценарии выхода в атаку, и к каждому я должен быть готов, – сказал Заболотный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.