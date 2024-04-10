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Экс-игрок «Цюриха» Симонян: Кержаков немножко офигел, куда попал

Экс-игрок «Цюриха» Симонян: Кержаков немножко офигел, куда попал
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Бывший футболист «Цюриха» Артём Симонян вспомнил о переходе экс-нападающего сборной России Александра Кержакова в швейцарский клуб.

— В какой форме Александр приехал в Швейцарию?

— Он присоединился на зимних сборах и дополнительно занимался с тренером по физподготовке. На первой же тренировке после отпуска мы сразу побежали 10 километров. Кержаков немножко офигел, куда попал. Тренировал команду тогда Сами Хююпя. Но Александр набрал форму и хорошо себя проявил: забил семь мячей. Его задача была поехать на чемпионат Европы, но Слуцкий его не взял. Всё это время Кержаков был предельно мотивирован и качественно провёл сезон, — сказал Симонян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Сейчас 29-летний Артём Симонян выступает за «СКА-Хабаровск».

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