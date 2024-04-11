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Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Ливерпуль» — «Аталанта»: Миранчук не выйдет в стартовом составе на матч с мерсисайдцами

«Ливерпуль» — «Аталанта»: Миранчук не выйдет в стартовом составе на матч с мерсисайдцами
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Сегодня, 11 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и итальянской «Аталантой». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1-й тайм
0 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия

Команды огласили стартовые составы на матч.

«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, ван Дейк, Гомес, Джонс, Эллиот, Мак Аллистер, Конате, Эндо, Нуньес, Гакпо.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Хин, де Рон, Дзаппакоста, Эдерсон, Де Кетеларе, Пашалич, Руджери, Компейнерс, Скамакка.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не включён в стартовый состав и начнёт игру на скамейке запасных.

Команды ранее играли друг с другом в групповом турнире Лиги чемпионов-2020/2021. В первой встрече, проходившей в Ливерпуле, сильнее оказались гости — 2:0. В Бергамо мерсисайдцы взяли убедительный реванш, разгромив «Аталанту» со счётом 5:0.

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«Ливерпуль» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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