Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренерский штаб «Челси» разочарован Михаилом Мудриком

Тренерский штаб «Челси» разочарован Михаилом Мудриком
Аудио-версия:
Комментарии

В «Челси» недовольны тем, как развивается Михаил Мудрик. При отсутствии серьёзного игрового влияния со стороны украинца лондонцы готовы выйти на трансферный рынок за новым вингером.

Главный тренер Маурисио Почеттино и его помощники считают, что украинец прогрессирует недостаточными темпами, и разочарованы тем, какое влияние он оказывает на игру команды. Об этом сообщил портал Football Insider. Ранее этот источник рассказал о похожем отношении клуба к конкуренту украинца Рахиму Стерлингу и желанию продать его с последующим приобретением звезды «Атлетика» Нико Уильямса.

Мудрик за 33 встречи в составе «Челси» в нынешнем сезоне забил шесть голов и сделал два ассиста, а его соглашение с клубом действует до лета 2031 года.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

Материалы по теме
Кварацхелия пропустит Евро, а Мудрик поедет в Германию. Экспресс на Евро-2024
Кварацхелия пропустит Евро, а Мудрик поедет в Германию. Экспресс на Евро-2024

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android