Тренерский штаб «Челси» разочарован Михаилом Мудриком

В «Челси» недовольны тем, как развивается Михаил Мудрик. При отсутствии серьёзного игрового влияния со стороны украинца лондонцы готовы выйти на трансферный рынок за новым вингером.

Главный тренер Маурисио Почеттино и его помощники считают, что украинец прогрессирует недостаточными темпами, и разочарованы тем, какое влияние он оказывает на игру команды. Об этом сообщил портал Football Insider. Ранее этот источник рассказал о похожем отношении клуба к конкуренту украинца Рахиму Стерлингу и желанию продать его с последующим приобретением звезды «Атлетика» Нико Уильямса.

Мудрик за 33 встречи в составе «Челси» в нынешнем сезоне забил шесть голов и сделал два ассиста, а его соглашение с клубом действует до лета 2031 года.

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