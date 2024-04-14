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«Ливерпуль» впервые в сезоне не смог забить в двух матчах подряд

Сегодня, 14 апреля, «Ливерпуль» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги уступил лондонскому «Кристал Пэлас» со счётом 0:1. Мерсисайдцы впервые в этом сезоне не смогли поразить ворота соперника во второй подряд официальной игре.

В предыдущей встрече в рамках 1/4 финала Лиги Европы в четверг, 11 апреля, «Ливерпуль» дома не смог распечатать ворота итальянской «Аталанты», уступив со счётом 0:3.

Последний раз футболисты мерсисайдского клуба забивали на 84-й минуте выездного матча 32-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Форвард команды Мохамед Салах реализовал одиннадцатиметровый. С игры последний гол забил Луис Диас, отличившийся в том же матче с манкунианцами.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт в четверг, 18 апреля, в Бергамо (Италия) в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой».