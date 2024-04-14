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«Ливерпуль» впервые в сезоне не смог забить в двух матчах подряд

«Ливерпуль» впервые в сезоне не смог забить в двух матчах подряд
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Сегодня, 14 апреля, «Ливерпуль» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги уступил лондонскому «Кристал Пэлас» со счётом 0:1. Мерсисайдцы впервые в этом сезоне не смогли поразить ворота соперника во второй подряд официальной игре.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 14'    

В предыдущей встрече в рамках 1/4 финала Лиги Европы в четверг, 11 апреля, «Ливерпуль» дома не смог распечатать ворота итальянской «Аталанты», уступив со счётом 0:3.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 60'     0:3 Пашалич – 83'    

Последний раз футболисты мерсисайдского клуба забивали на 84-й минуте выездного матча 32-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Форвард команды Мохамед Салах реализовал одиннадцатиметровый. С игры последний гол забил Луис Диас, отличившийся в том же матче с манкунианцами.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт в четверг, 18 апреля, в Бергамо (Италия) в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой».

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