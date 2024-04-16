Масалитин: ЦСКА будет очень тяжело с «Балтикой», окрылённой победой в Грозном

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о предстоящем матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и калининградской «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Балтика», окрылённая последней победой в Грозном. ЦСКА будет очень тяжело. Чуть-чуть полегче будет из-за фактора своего поля и преимущества в один мяч после первого матча. Если ЦСКА будет играть в свою игру с позиции силы и в прессинг, то шансы будут возрастать. А если выйдут на шаляй-валяй, будут испытывать серьёзные трудности», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между армейцами и калининградцами завершился победой ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил Виктор Давила.