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Тренер ЦСКА Федотов назвал «глупейшими» удаления Роши и Дивеева в игре с «Ахматом»

Тренер ЦСКА Федотов назвал «глупейшими» удаления Роши и Дивеева в игре с «Ахматом»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от грозненского «Ахмата» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась, сегодня 20 апреля. Она прошла в Москве. Игра закончилась победой грозненского клуба со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Хороший урок для ЦСКА. Были глупейшие удаления на ровном месте. Мы полностью контролировали игру, соперник закрылся, но тем не менее мы искали подходы к воротам «Ахмата». Даже после удаления матч складывался подобным образом. Соперник всё равно старался играть на быстрых контратаках, а мы по инерции старались владеть мячом. Мы даже вдесятером желали победить и нашли свой гол. Мы обостряли, били по воротам и добыли пенальти. В дальнейшем, наверное, не хватило внимания, концентрации и сил. Так получилось, Дивеев был не совсем готов после болезни. Довольно легко мы пропустили два мяча. Находясь в полном составе в позиционной обороне, позволили пробить в эпизоде с первым голом, а во втором — не среагировали на передачу», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён бразилец Виллиан Роша. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев, оставив красно-синих вдевятером. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.

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