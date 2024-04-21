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В матче второй лиги чемпионата России игрок заработал пенальти после подзатыльника

В матче второй лиги чемпионата России игрок заработал пенальти после подзатыльника
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В пятницу, 19 апреля, в Перми состоялся матч дивизиона Б второй лиги чемпионата России между местным «Амкаром» и казанским «Соколом» (1:2). В первом тайме гости открыли счёт с одиннадцатиметрового, назначенного за подзатыльник игроку гостей в штрафной площади «Амкара».

После небольшого тычка по голове со стороны пермского игрока футболист казанского «Сокола» успел посмотреть на судью, а затем рухнул на газон и потребовал медицинскую помощь. Судья показал жёлтую карточку пермяку и назначил пенальти, который гости реализовали.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, «Сокол» одержал две победы в двух проведённых матчах четвёртой группы дивизиона Б второй лиги. «Амкар» потерпел первое поражение в турнире после победы в первом туре.

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