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Анчелотти объяснил гневную реакцию Винисиуса после замены

Анчелотти объяснил гневную реакцию Винисиуса после замены
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскрыл подробности гневной реакции бразильского вингера команды Винисиуса Жуниора после замены в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:2).

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    

«Ему не понравилась замена, он говорил, что хочет продолжать игру. Но силы, которые затратили игроки, особенно нападающие, были огромными. Я учитывал ещё и то, как лидеры провели прошлую игру.

Мы просим нападающих защищаться и работать на команду, после чего они набирают максимальную скорость и затрачивают много энергии. Я понимаю, что Винисиус хотел продолжить играть, но нам нужны были свежие силы», – приводит слова Анчелотти Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Винисиус в матче с каталонской командой забил гол с пенальти и отдал результативную передачу. Анчелотти заменил бразильца на 82-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл в составе «сливочных» 32 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 11 голевых передачи. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.

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