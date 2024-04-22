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Игрок «Оренбурга» Башич: у нас были хорошие шансы взять очки в матче с «Зенитом»

Игрок «Оренбурга» Башич: у нас были хорошие шансы взять очки в матче с «Зенитом»
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Напомним, сине-бело-голубые одержали минимальную победу — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Клаудиньо – 23'    

«Мы расстроены результатом матча с «Зенитом», так как у нас были хорошие шансы взять очки. Мы могли как минимум сыграть вничью и взять одно очко. Во втором тайме мы хорошо прессинговали соперника, создали много хороших моментов, но не смогли забить.

Сейчас сложный период, когда матчи идут через два дня на третий, но мы как следует подготовимся к игре с «Динамо». Сейчас нам надо идти шаг за шагом и набирать как можно больше очков в каждом матче, чтобы остаться в РПЛ», — приводит слова Башича Metaratings.

Напомним, сейчас «Оренбург» имеет на своём счету 26 очков в Российской Премьер-Лиге, которые команда заработала за 24 матча. Подопечные Давида Деограсии занимают 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 50 очками возглавляет таблицу чемпионата России.

В нынешнем сезоне 21-летний Иван Башич принял участие в 30 матчах за «Оренбург» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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