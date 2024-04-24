Александр Бубнов назвал причину блеклой игры «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург». Встреча прошла 21 апреля в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0. Отличился полузащитник Клаудиньо.

«Причина блеклой игры «Зенита» в этом матче — проблема с созданием опасных моментов. Если в игре со «Спартаком» не удавалось реализовывать голевые ситуации, то сейчас катастрофически не хватало остроты у ворот оренбуржцев. В ближайшее время Семаку есть над чем подумать, ведь питерцы играли практически оптимальным составом. Но это футбол, у всех бывают неудачные матчи», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака заработала 50 очков за 24 матча. «Оренбург» находится на 12-й строчке, набрав 26 очков.