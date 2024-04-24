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Александр Бубнов назвал причину блеклой игры «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Александр Бубнов назвал причину блеклой игры «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Сергей Семак
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург». Встреча прошла 21 апреля в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0. Отличился полузащитник Клаудиньо.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Клаудиньо – 23'    

«Причина блеклой игры «Зенита» в этом матче — проблема с созданием опасных моментов. Если в игре со «Спартаком» не удавалось реализовывать голевые ситуации, то сейчас катастрофически не хватало остроты у ворот оренбуржцев. В ближайшее время Семаку есть над чем подумать, ведь питерцы играли практически оптимальным составом. Но это футбол, у всех бывают неудачные матчи», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака заработала 50 очков за 24 матча. «Оренбург» находится на 12-й строчке, набрав 26 очков.

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