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Игрок «Зенита» Мостовой поделился ожиданиями от матчей с ЦСКА в финале Пути РПЛ КР

Игрок «Зенита» Мостовой поделился ожиданиями от матчей с ЦСКА в финале Пути РПЛ КР
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предстоящих матчах с московским ЦСКА в Фонбет Кубке России. Команды сыграют в финале Пути РПЛ 2 и 15 мая.

«Проигравший вылетает совсем, это добавит противостоянию огня? Безусловно! У нас нет права на ошибку. С командами Федотова очень тяжело играть. Помню, как мы проиграли его «Сочи», а в прошлом году выиграли у ЦСКА лишь на последних минутах, когда Мантуан забил. Суперкубок взяли у них только по пенальти, в этом чемпионате вничью сыграли. ЦСКА остаётся грандом российского футбола, противостояние с ним — ​хорошая афиша. Я ни разу не выигрывал Кубок, очень хочется поднять его над головой», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Ранее в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» по сумме двух матчей прошёл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА оказался сильнее калининградской «Балтики» (3:0).

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