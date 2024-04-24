«Локомотив» отзаявил тренера Валерия Климова

Московский «Локомотив» убрал из заявки на сезон тренера Валерия Климова. Это следует из информации на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Напомним, появлялась информация, что Валерий Климов, входящий в штаб Михаила Галактионова, покинет «Локомотив». Отмечалось, что в команде шокированы из-за ухода Климова. Причиной назывались разногласия в клубе по нападающему Артёму Дзюбе.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Локомотива» сомневается в продлении контракта с Артёмом Дзюбой. Нападающий в качестве возможного варианта продолжения карьеры рассматривает китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

50-летний Валерий Климов пополнил тренерский штаб «Локомотива» перед началом сезона-2023/2024.