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«Локомотив» отзаявил тренера Валерия Климова

«Локомотив» отзаявил тренера Валерия Климова
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Московский «Локомотив» убрал из заявки на сезон тренера Валерия Климова. Это следует из информации на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Напомним, появлялась информация, что Валерий Климов, входящий в штаб Михаила Галактионова, покинет «Локомотив». Отмечалось, что в команде шокированы из-за ухода Климова. Причиной назывались разногласия в клубе по нападающему Артёму Дзюбе.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Локомотива» сомневается в продлении контракта с Артёмом Дзюбой. Нападающий в качестве возможного варианта продолжения карьеры рассматривает китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

50-летний Валерий Климов пополнил тренерский штаб «Локомотива» перед началом сезона-2023/2024.

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