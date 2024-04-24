Александр Мостовой: у Чалова подходящий возраст — он может попробовать себя в Европе

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о перспективах нападающего ЦСКА Фёдора Чалова заиграть в европейском клубе.

«Чалов уже поиграл в Швейцарии. Там он попробовал себя. Наверняка ему там что-то понравилось, хоть и швейцарский чемпионат не входит в число топов. Думаю, он планирует попробовать себя в Европе. У Чалова подходящий возраст, поэтому где-то он может себя попробовать. Здесь уже многое зависит от агента. Для таких решений агенты и нужны. Правильно, что Чалов хочет себя попробовать в Европе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее 26-летний Фёдор Чалов продлил контракт с ЦСКА. Срок нового соглашения футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.