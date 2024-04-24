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Габулов — об ошибках Лещука: есть вопросы к подготовке вратарей в «Динамо»

Габулов — об ошибках Лещука: есть вопросы к подготовке вратарей в «Динамо»
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Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА, «Динамо», махачкалинского «Анжи» и сборной России Владимир Габулов прокомментировал две грубейшие ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука в игре со «Спартаком». Напомним, бело-голубые уступили красно-белым в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. «Спартак» забил оба своих гола после серьёзных ошибок Лещука.

«Я бы не стал концентрировать внимание на самих ошибках и разбирать их. Вратарские ошибки могут иметь разную основу. Я бы системнее посмотрел на проблему вратарей в «Динамо». Тут вопрос в первую очередь к их подготовке. Во-вторых, в уровне мастерства и лидерских качествах», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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