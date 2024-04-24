Экс-вратарь сборной России Габулов назвал главную причину неудач «Спартака»

Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА, «Динамо», махачкалинского «Анжи» и сборной России Владимир Габулов назвал главную причину неудач «Спартака».

«Спартак» проваливается, потому что нет чёткой системы управления клубом. Когда наступит эта правильная и чёткая система управления, когда дадут время работать людям, когда дадут стабильность, — тогда наступит результат», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. Недавно красно-белые отправили в отставку своего главного тренера Гильермо Абаскаля. СМИ связывают клуб с Валерием Карпиным, Станиславом Черчесовым, Владимиром Ивичем и Паскалем Янсеном.