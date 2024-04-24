Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Грицаенко: гендиректор «Краснодара» сказал «Спасибо» Мартыновичу

Игрок «Рубина» Грицаенко: гендиректор «Краснодара» сказал «Спасибо» Мартыновичу
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) сказал, что его коллеге по амплуа в казанском клубе Александру Мартыновичу после игры позвонил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг и поблагодарил за победу.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

— Прислал ли кто-то «спасибо» из «Краснодара»?

— Не знаю. Сане Мартыновичу вроде звонил Владимир Хашиг, поздравил с победой и сказал: «Спасибо». Я ещё с Мартыновичем не общался, но услышал, что он с ним разговаривал. Нам приятно. Я и Мартынович были в «Краснодаре», знаем приложенные усилия Сергея Галицкого и как он ждёт первое чемпионство. Мы только рады, что нашей победой помогли сделать интересную концовку в чемпионате и посмотреть интересные финальные игры. Если мы помогли «Краснодару», то этому рады, — передает слова Грицаенко корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. На втором месте находится «Краснодар» (49). Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.

Материалы по теме
Сергей Семак объяснил изменения в стартовом составе «Зенита» на матч с «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android