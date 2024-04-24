Игрок «Рубина» Грицаенко: гендиректор «Краснодара» сказал «Спасибо» Мартыновичу

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) сказал, что его коллеге по амплуа в казанском клубе Александру Мартыновичу после игры позвонил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг и поблагодарил за победу.

— Прислал ли кто-то «спасибо» из «Краснодара»?

— Не знаю. Сане Мартыновичу вроде звонил Владимир Хашиг, поздравил с победой и сказал: «Спасибо». Я ещё с Мартыновичем не общался, но услышал, что он с ним разговаривал. Нам приятно. Я и Мартынович были в «Краснодаре», знаем приложенные усилия Сергея Галицкого и как он ждёт первое чемпионство. Мы только рады, что нашей победой помогли сделать интересную концовку в чемпионате и посмотреть интересные финальные игры. Если мы помогли «Краснодару», то этому рады, — передает слова Грицаенко корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. На втором месте находится «Краснодар» (49). Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.