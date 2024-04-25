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Тренер «Спартака» Слишкович объяснил свои замены в игре с ЦСКА

Тренер «Спартака» Слишкович объяснил свои замены в игре с ЦСКА
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович объяснил свои замены в минувшем матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Зиньковский — не десятка. В этом формате Зина больше подходит для 4-3-3.

Сегодня мы попробовали эту позицию при атаке, потому что мы хотели переходить на 4-3-3. Он не классический номер 10.

Тренер всегда делает замены не из-за ошибок. Мне был нужен свежий игрок на фланг, поэтому я выпустил Тавареша», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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