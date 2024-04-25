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Федотов — о крике Мойзеса на Зделара: кто-то должен повышать градус, это нормально

Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов высказался насчёт эпизодов с криками защитника армейцев Мойзеса на полузащитника Сашу Зделара в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Мы хорошо начали, потом сбились на сумбур, неправильно распоряжались мячом. Самоотдача была запредельная.

Крики Мойзеса на Зделара? Кто-то должен повышать градус. Это нормально. Может, и был перехлест, но структуру характера невозможно переделать. Но Мойзес быстро вернулся в себя», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.