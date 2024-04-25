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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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Игрок «Спартака» Денисов: возможно, это самое скучное дерби с ЦСКА за последнее время

Игрок «Спартака» Денисов: возможно, это самое скучное дерби с ЦСКА за последнее время
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о минувшем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Немного расстроен, потому что нам не удалось выиграть и забить. Игра была до гола, но голов сегодня не увидели. По игре мы были ближе к победе, но в концовке ЦСКА имел момент, а также у Облякова был неприятный момент.

Возможно, самое скучное дерби за последнее время. Но я сейчас все дерби не вспомню. Игра была больше верховая и много единоборств. Если мы говорим про результат, то самое скучное дерби у меня», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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