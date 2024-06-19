Тренер сборной Чехии: Криштиану Роналду гениален, снимаю шляпу перед ним

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек высказался о 39-летнем форварде сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения со счётом 1:2 в очном матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024.

«Должен признать, что нам очень жаль, что мы не довели дело до конца, мы были близки к этому. Мы очень усложнили жизнь Португалии, одной из лучших команд в мире.

Невероятно, насколько опасен Криштиану Роналду в своём возрасте в каждом матче. Он снова продемонстрировал свой гений, он знает, как создавать моменты. Я снимаю перед ним шляпу, он один из лучших игроков в истории футбола. Поистине потрясающий человек», — сказал Гашек на пресс-конференции.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

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