Экс-тренер «Спартака» станет новым главным тренером «Торино» в среду — Ди Марцио

Главный тренер итальянской «Венеции», ранее работавший в московском «Спартаке», Паоло Ваноли в ближайшее время возглавит «Торино». Об сообщает итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский специалист в среду подпишет контракт, рассчитанный на два сезона. Отмечается, что Ваноли станет преемником Ивана Юрича на посту тренера туринского клуба. Сообщается, что переговоры между двумя итальянскими клубами вышли сложными, однако им удалось согласовать компенсацию за экс-тренера «Спартака».

51-летний Паоло Ваноли возглавил «Венецию» в ноябре 2022 года. После 38 туров нынешнего сезона Серии В «Венеция» набрала 70 очков и заняла третье место. Под его руководством после победы в ответной игре плей-офф за повышение в Серию А над «Кремонезе» «Венеция» по сумме двух встреч (1:0) обеспечила себе место в итальянской Серии А.

Отметим, «Венеция» сыграет в Серии А впервые с сезона-2021/2022. «Торино», в свою очередь, в завершившемся чемпионате Италии стал девятым.

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