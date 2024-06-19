Головин номинирован на приз игроку сезона в «Монако», идёт открытое голосование

Вице-чемпион Франции и футболист сборной России Александр Головин был номинирован на приз лучшему игроку сезона в составе «Монако».

Сейчас идёт открытое голосование. Принять участие можно по ссылке.

Напомним, в минувшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Ранее Головин ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию. Полузащитник отметил, что в случае возвращения в РПЛ он бы хотел присоединиться к ЦСКА.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: