Дензел Думфрис: у меня нет ненависти к Тео Эрнандесу, но мы никогда не поужинаем вместе

Защитник «Интера» Дензел Думфрис высказался о взаимоотношениях с защитником «Милана» Тео Эрнандесом.

«С ним всегда жаркие баталии, но это нормально для дерби. Однако у меня нет проблем с Тео. Каждый из нас защищает цвета своего клуба. Он любит «Милан», я люблю «Интер», и мне всегда приятно встречаться с ним на поле, потому что это настоящая битва.

Однако я хотел бы уточнить, что не испытываю к нему никакой ненависти, хотя нет, я не думаю, что мы когда-нибудь поужинаем вместе. Между Тео и мной есть только спортивное соперничество, мы уважаем друг друга, и это главное. Я люблю спорт, соперничество и напряжение матчей. А миланское дерби — это всегда особенный матч. И такие дуэли, как между Тео и мной, входят в ДНК этих матчей, делая их особенными», — приводит слова Думфриса журналист Джанлука Ди Марцио.

В минувшем сезоне «Интер» стал чемпионом Серии А, набрав 94 очка. Второе место занял «Милан» (75 очков).

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