Защитник «Интера» Дензел Думфрис высказался о своём будущем в команде

Защитник «Интера» Дензел Думфрис высказался о своём будущем в миланском клубе. Контракт 28-летнего футболиста с командой истекает летом 2025 года.

«Интер» — это действительно великий клуб, в который я влюблён. Люди и партнёры по команде для меня как семья. Я чувствую себя в «Интере» как дома. Мы уже давно обсуждали возможность моего продления, но у клуба были финансовые трудности. А сейчас, как всем известно, у клуба сменился владелец. Но во время чемпионата Европы или, может быть, после него мы посмотрим, что произойдёт.

Не секрет, что я хотел бы играть в Премьер-лиге, мой стиль игры подходит для английского футбола. Но это божье благословение, что я могу играть за «Интер», где я выиграл шесть трофеев за три года. Как я уже сказал, это мой дом, и моя семья счастлива в Милане. Моя кровь — нерадзурро, это моя семья! Я очень близок ко всему окружению, включая работников склада и врачей. У меня действительно прекрасные отношения со всеми», — приводит слова Думфриса журналист Джанлука Димарцио.

В минувшем сезоне нидерландец сыграл 36 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

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