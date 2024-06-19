Джанашия: может, сборной Грузии повезёт с Португалией, они выиграли и расслабились

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия высказался о предстоящих матчах национальной команды в групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Во 2-м туре сборная Грузии сыграет с Чехией 22 июня, а в 3-м — с Португалией 26 июня. Ранее грузины стартовали с поражения от сборной Турции со счётом 1:3.

«Ничего страшного, что с Португалией ещё играть после поражения от Турции. Команда обыграет Чехию, а с Португалией вничью сыграет. Это футбол, можно и обыграть Португалию. Почему нет? Они обыграли Чехию, расслабились. Может, нам повезёт. Португалию можно обыгрывать, сейчас не такие сильные команды. Так что будут бороться», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.