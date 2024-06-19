Матчи Кубка России в сезоне-2023/2024 посетили свыше 1 млн человек

Российский футбольный союз (РФС) подвёл итоги посещаемости матчей Фонбет Кубка России в сезоне-2023/2024, сообщает официальный сайт РФС.

Суммарно Фонбет Кубок России по футболу сезона-2023/2024 посетили 1 136 724 зрителей. Самым посещаемым матчем стала встреча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» на «Газпром Арене» в 1/2 финала Пути РПЛ – с трибун её посмотрели 56 470 человек. По сравнению с прошлым сезоном посещаемость турнира выросла на 26,2%. Тогда матчи посетили 900 тысяч болельщиков.

Напомним, Фонбет Кубок России сезона-2023/2024 прошёл с 25 июля 2023 года по 2 июня 2024 года. Победителем турнира стал санкт-петербургский «Зенит», обыгравший в Суперфинале калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.