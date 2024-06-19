Бернарду Силва — об игре с Чехией на Евро: это три очка, ни больше и ни меньше

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказался о волевой победе над Чехией в матче 1-го тура чемпионата Европы в Германии (2:1).

«Конечно же, это хорошая победа. Это облегчение. Когда чехи забили, было сложно зайти в штрафную. Но нам удалось увеличить давление у ворот соперников, привлекли больше игроков. Мы нуждались в этом, потому что в первом тайме не хватало пространства. Но это три очка, ни больше и ни меньше. На последних стадиях с нами играют крайне осторожно: защищаются очень низко, закрывают все зоны. Все команды хорошо организованы. Так или иначе, переломив ход игры, мы получили три очка», — приводит слова Силвы интернет-издание Record.

Следующий матч Португалия проведёт с Турцией 22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд), начало — в 19:00 мск.