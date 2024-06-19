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Хорватия — Албания: первую жёлтую карточку в матче получил тренер хорватов Чорлука

Хорватия — Албания: первую жёлтую карточку в матче получил тренер хорватов Чорлука
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы В чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Хорватии и Албании. Команды играют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Сборная Албании выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

Ранее, на 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Албании Казим Лячи. Первую жёлтую карточку в матче получил ассистент главного тренера сборной Хорватии Ведран Чорлука.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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