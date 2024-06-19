Дьяков: в «Динамо» Лунёв будет первым номером, концовку сезона Шунин и Лещук смазали

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о переходе вратаря Андрея Лунёва в московский клуб.

«Есть вероятность, что «Динамо» расстанется с кем-то из вратарей с приходом Лунёва. Концовку сезона Шунин и Лещук смазали. Была постоянная смена вратарей по ходу сезона, что-то не устраивало тренера. Личка явно искал первый номер для команды. Вопрос, останется ли Шунин и уйдёт ли Лещук в аренду, но Лунёв будет первым номером.

Андрей здорово отыграл сезон. Отлично проявил себя в Лиге Европы. Команда была в минутах, чтобы пройти «Байер». Для «Динамо» это отличное подписание. Русский футболист, играл у нас в чемпионате, был чемпионом с «Зенитом». Для Лунёва это тоже плюс», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.