Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игрок сборной Албании Гясула забил в свои и в чужие ворота в матче Евро-2024 с Хорватией

Полузащитник сборной Албании Клаус Гясула отметился голами в свои и в чужие ворота в матче 2-го тура группы B чемпионата Европы — 2024 с Хорватией. Сначала албанец отметился автоголом на 74-й минуте, а затем на последних компенсированных минутах спас свою сборную от поражения, забив в ворота Хорватии.

Напомним, матч 2-го тура группы В чемпионата Европы, в котором встретились сборные Хорватии и Албании, завершился ничьей со счётом 2:2.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).