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«Ему просто надоело». Геннадий Орлов — о решении Крооса закончить карьеру после Евро-2024

«Ему просто надоело». Геннадий Орлов — о решении Крооса закончить карьеру после Евро-2024
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение полузащитника мадридского «Реала» и национальной команды Германии Тони Крооса завершить карьеру футболиста.

«Кроос в своём репертуаре: 102 передачи — 101 точная. Понимаете, какого уровня это полузащитник?! У центральных защитников всегда высокий процент точности передач, потому что их мало атакуют. Но Кроос играет вперёд, обостряет — фантастический игрок! И потом, как он спокоен. При этом сам сказал, что будет заканчивать. Юрий Палыч Сёмин удивился: «Как можно в такой форме уходить из футбола?» Я думаю, Кроосу просто надоело. Человек выиграл всё, что только можно. Если сейчас ещё и Кубок Европы возьмёт, это будет великолепная точка в карьере. Тони правильно делает: надо уходить вот так. Не цепляться за заработки. Когда мы играли, ветераны поучали: «Ребята, играйте, пока не сотрутся колени. Кто вам ещё такие деньги даст?» Но здесь это не работает. Другая психология», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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