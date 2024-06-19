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Эк-игрок команды Англии Пирс: партнёры Роналду по сборной Португалии не доверяют ему

Эк-игрок команды Англии Пирс: партнёры Роналду по сборной Португалии не доверяют ему
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Бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между Португалией и Чехией (2:1) предположил, что соотечественники нападающего Криштиану Роналду не доверяли ему во время игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

«Это может показаться смешным, но [возможно] они недостаточно доверяют Роналду, чтобы продолжать снабжать его мячом. В матче были моменты, когда он просил передачу, а ему не пасовали.

Например, был случай с Бернарду Силвой, когда Роналду находился в более выгодной позиции и просил передачу, но партнёр проигнорировал его», — приводит слова Пирса The Sun.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

Во 2-м туре группового раунда сборная Португалии сыграет с командой Турции, а чехи встретятся со сборной Грузии. Оба матча состоятся 22 июня.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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