Орлов: нет ощущения, что сборная России была бы не худшей на Евро-2024

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов предположил, какой была бы сборная России на Евро-2024, если бы принимала там участие.

— Есть ощущение, что команда Карпина была бы далеко не худшей в Германии?

— Нет такого ощущения. У нас нет защитников. Надо реально смотреть на вещи. У нас Осипенко считается лучшим, но вы посмотрите, как он срывается с места. Встанет рядом быстрый форвард — и что он будет делать? Не надо себя обманывать. Да и некорректно сравнивать — мы же не играем там, что тут говорить? У нас же в чемпионате все центральные защитники — иностранцы, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.