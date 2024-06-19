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Орлов: нет ощущения, что сборная России была бы не худшей на Евро-2024

Орлов: нет ощущения, что сборная России была бы не худшей на Евро-2024
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов предположил, какой была бы сборная России на Евро-2024, если бы принимала там участие.

— Есть ощущение, что команда Карпина была бы далеко не худшей в Германии?
— Нет такого ощущения. У нас нет защитников. Надо реально смотреть на вещи. У нас Осипенко считается лучшим, но вы посмотрите, как он срывается с места. Встанет рядом быстрый форвард — и что он будет делать? Не надо себя обманывать. Да и некорректно сравнивать — мы же не играем там, что тут говорить? У нас же в чемпионате все центральные защитники — иностранцы, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Турнирная таблица матчей Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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