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Орлов: на людей давят цифры, но Роналду и в 39 лет незаменим для Португалии!

Орлов: на людей давят цифры, но Роналду и в 39 лет незаменим для Португалии!
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об игре 39-летнего лидера сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в 1-м туре с Чехией (2:1) на чемпионате Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

«Почему Роналду целовал после забитого гола Шику Консейсау? Криштиану же с его отцом Сержиу ещё играл за сборную. На 90-й минуте его выпустили, и он решил судьбу такого трудного матча. Бывают такие люди, которые попадают в нужное время в нужное место. Португальцы, конечно, наголову сильнее чехов. Там такие полузащитники — Витинья, Фернандеш! Левый центральный защитник — тоже молодой, Нуну Мендеш. И два ветерана: Пепе, которому уже 41 с чем-то, и, наконец, Роналду. Я слышу дискуссии болельщиков, специалистов. Кто-то уже заявил, что в 39 лет Криштиану до конца турнира не доиграет. Не знаю, доиграет или нет, но против Чехии у него пять ударов по воротам — больше всех в матче – и 100% точных передач. И мы видели, как он двигается. Человек в прекрасной форме и сейчас незаменим для португальцев. На людей давят цифры: 39 лет. Ничего подобного, могут быть исключения», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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