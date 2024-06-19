Клаус Гясула — второй игрок в истории Евро, поразивший свои и чужие ворота в одном матче

Полузащитник сборной Албании Клаус Гясула отметился голами в свои и в чужие ворота в матче 2-го тура группы B чемпионата Европы — 2024 с Хорватией (2:2). Сначала албанец отметился автоголом на 74-й минуте, а затем на последних компенсированных минутах спас свою сборную от поражения, забив в ворота Хорватии.

Таким образом, Гясула стал вторым игроком в истории чемпионата Европы, который отметился голами в свои и в чужие ворота в одной игре. До него это удалось только защитнику сборной Чехословакии Антону Ондрушу в матче с Нидерландами в 1976 году.

Напомним, матч 2-го тура группы В чемпионата Европы, в котором встретились сборные Хорватии и Албании, завершился ничьей со счётом 2:2.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).