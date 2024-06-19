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Орлов: футболисты с российским паспортом получают хорошие контракты и резко тормозят

Орлов: футболисты с российским паспортом получают хорошие контракты и резко тормозят
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о развитии молодых российских игроков в РПЛ.

«У нас многие подают надежды. Пиняев вроде бы начал играть, а на самом деле в «Локомотиве» сейчас лучший Глушенков. Рост игроков и от тренера, и от возможностей самого футболиста зависит. Он же и сам должен совершенствоваться и помогать прежде всего себе, а не довольствоваться тем, чего достиг. Это же у нас сейчас главная проблема: футболисты с российским паспортом получают хорошие контракты и вдруг тормозят, начинают меньше тренироваться, считая, что уже всего достигли. Возьмите историю с Волковым из «Краснодара». Как он начинал — как лёгкий конь мчался по флангу! А сейчас в основной состав не попадает. Что произошло? Когда о 20-летних начинают хорошо говорить, у многих голова едет. Это тоже серьёзная проблема», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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